Un tunisian căutat de Franţa, arestat în Bulgaria Un tunisian "cautat de Franta pentru o infractiune grava" a fost arestat vineri în Bulgaria, a anuntat parchetul bulgar sâmbata, potrivit AFP și Agerpres.



Barbatul a trecut cu masina punctul de frontiera Kardam (nord-est) la granita cu România (Negru Voda), fortând bariera de control a politiei.



"Avem informatii care indica faptul ca pasaportul sau tunisian emis în Elvetia este fals si ca nu are documente care sa-i permita sa calatoreasca pe teritoriul UE", a declarat procurorul regional Iordanka Ceaneva.



