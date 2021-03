Un tunisian casatorit in țara noastra cu o romanca a fost expulzat, in 2012, fiind declarat “persoana indezirabila” pe baza unor informații clasificate la care nu a avut acces. El a caștigat acum la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) condamnarea Romaniei pentru daune morale in valoare de 5.000 de euro. CEDO a considerat ca […] The post Un tunisian a caștigat la CEDO condamnarea Romaniei pentru un protocol secret intre Parchet și SRI appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .