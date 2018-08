Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din SUA si Mexic vor infiinta o echipa comuna care va viza liderii si finantele cartelurilor de droguri care transporta opioide in Statele Unite, in contextul unei cresteri substantiale a numarului de decese cauzate de consumul excesiv de astfel de substante, relateaza agentia Reuters.

- Autoritatile sanitare veterinare din Botosani au descoperit un caz de antrax la porc intr-o gospodarie din localitatea Saveni. Omul sacrificase animalul si a dus probe la laborator. Cauza imbolnavirii este lucerna cu care s-a hranit animalul. Spre deosebire de pesta porcina, care este inofensiva pentru…

- Proprietarii care ar fi urmat sa isi ia in posesie locuinta au semnalat un miros pestilential in casa lor din Guadalajara, dupa ce aceasta fusese renovata complet. Dupa numai o saptamana insa, ei au renuntat sa mai stea in casa si au parasit-o. In imobil au fost descoperite ulterior cadavrele…

- Un columbian de 41 de ani a fost depistat de Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Cluj - Napoca ca intenționa sa introduca in Romania aproximativ 7 grame de marijuana, ascunse in bagajul personal.

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Urziceni au depistat un cetațean roman care conducea un autoturism marca Audi A6 in valoare de aproximativ 30.000 lei, ce figura ca fiind cautat de autoritatile din Spania. Duminica, 15 iulie a.c., in jurul orei 00.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au depistat si retinut un cetatean roman, urmarit international, pe numele caruia erau emise alerte de punere in aplicare a unor mandate de arestare si predare sau extradare, emise de autoritatile din Belgia si Romania, pentru…

- O persoana a fost gasita moarta pe plaja Vadu în urma cu puțin timp. Potrivit reprezentanților Serviciului de Ambulanța Constanța, pacientul era deja decedat la momentul în care echipajele au ajuns la fața locului. Potrivit IPJ Constanța, barbatul decedat este militarul disparut…

- Un militar din județul Cluj, cautat de politistii constanțeni dupa ce a fost dat disparut, acesta fiind vazut ultima oara duminica, 10 mai, dupa amiaza pe plaja din Corbu, a fost gasit decedat.