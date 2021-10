Alarma a fost data, vineri, in jurul pranzului de personalul medical la spitalul Bora din Caransebeș, aceștia au observat ca un tub de oxigen aflat in secția de Infecțioase s-a spart, scrie ziarul local Caon.ro. Pacienții au fost evacuați imediat. Apelul la 112 a fost dat azi in jurul orei 14.30, iar la fața locului au sosit echipajele de pompieri. In salonul spitalului Bora din Caransebeș se aflau doi pacienți care au fost evacuați imediat, unde concentrația de oxigen era de 20,9, in limitele normale. Din primele verificari, pompierii au descoperit ca una dintre paciente necesita oxigen de la…