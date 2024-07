Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Oceanografica Interguvernamentala a UNESCO (COI) avertizeaza cu o certitudine de 100% ca un tsunami mare va lovi țarile cu ieșire la Marea Mediterana in urmatorii 30 de ani. Specialiștii estimeaza ca un cutremur mare va provoca un tsunami de mari dimensiuni și ar putea lovi coastele Spaniei.

- Primarul comunei Sutesti din judetul Braila, Costica Dobre, condamnat definitiv pentru proxenetism, fiind acuzat ca a racolat fete pe care le-a obligat sa se prostitueze in afara tarii, a fost reales la scrutinul din 9 iunie. El a obtinut cel mai mare numar de voturi – peste 60 de procente – in trei…

- Un fost fotbalist din Spania care se ascundea in Romania este acuzat ca ar fi fraudat peste 300 de cetațeni spanioli, cauzand un prejudiciu de 10 milioane de euro. A fost arestat atat in Romania cat și in Spania, dar acum este cercetat in libertate. Daniel Molina, in varsta de 29 de ani, este considerat…

- Numarul cazurilor de febra denga a crescut la nivel mondial in ultimii cinci ani, situatia fiind deosebit de alarmanta in America in acest an, potrivit celui mai recent raport publicat de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Peste 7 milioane de cazuri de febra denga au fost raportate in America in…

- Spania intentioneaza sa trimita Ucrainei rachete Patriot si tancuri Leopard, ca parte a unui pachet de ajutor militar de 1,13 miliarde de euro anuntat in aprilie. Spania va livra Ucrainei circa zece rachete antiaeriene Patriot si 19 tancuri germane Leopard 2A4 second-hand, precum si arme fabricate in…

- Medicii de la Institutul Inimii din Cluj au explicat, miercuri, intr-o conferința de presa, ca actorul Florin Piersic, in varsta de 88 de ani, are o infecție generalizata in organism, septicemie, astfel ca situația sa este grava, fiindu-i pusa viața in pericol. Medicii au precizat ca protezele din organism…

- Experții avertizeaza ca vopseaua de oua pentru Paște din comerț poate fi toxica. Produsele comerciale de colorat ouale de Paște pot conține substanțe toxice, de aceea experții recomanda utilizarea ingredientelor naturale. Ce pericole se ascund in vopseaua de oua Coloranții artificiali folosiți in vopseaua…

- Peste jumatate din populatia lumii ar putea fi expusa riscului de a contracta boli transmise de tantari, cum ar fi malaria si febra dengue, pana la sfarsitul secolului, au avertizat oamenii de stiinta. Expertii au declarat ca focarele de boli transmise de tantari, asociate cu incalzirea globala, se…