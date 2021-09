Un accident rutier s-a produs in aceasta dupa-amiaza la ieșire din municipiul Buzau, pe Șoseaua București. O autoutilitara condusa pe direcția Spataru catre Buzau de un buzoian de 34 de ani a intrat in coliziune cu trotineta condusa din sens opus de un tanar in varsta de 23 de ani, din Hunedoara. In urma accidentului, … Articolul Un trotinetist și-a incordat mușchii in fața unei autoutilitare apare prima data in Opinia Buzau .