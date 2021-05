Un tricou purtat de fostul mare baschetbalist american Michael Jordan in sezonul 1982-1983, cand juca la echipa Universitatii din Carolina de Nord, a fost vandut la licitatie pentru suma de 1,38 de milioane de dolari, a anuntat sambata Heritage Auctions, potrivit radioteleviziunii belgiene RTBF. “Suntem extrem de mandri ca am doborat un record pentru un tricou purtat de Jordan”, a declarat Chris Ivy, director de vanzari, intr-un comunicat. Pentru a intelege valoarea tricoului albastru si alb cu numarul 23, trebuie stiut ca este cel purtat de Jordan in fotografia de pe coperta revistei Sporting…