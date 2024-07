Un tribunal din Moscova a ordonat marți arestarea in lipsa a Iuliei Navalnaia, vaduva politicianului de opoziție Aleksei Navalnii, pentru o perioada de doua luni, relateaza Reuters. Instanța a acuzat-o pe Navalnaia, care locuiește in afara Rusiei, de participare la un grup „extremist”. Aceasta decizie inseamna ca Navalnaia ar fi arestata imediat daca s-ar intoarce […] The post Un tribunal rus dispune arestarea in lipsa a Iuliei Navalnaia appeared first on Puterea.ro .