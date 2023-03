Un tribunal rus a îngheţat luni toate activele Volkswagen din Rusia Volkswagen, impreuna cu alti producatori auto straini, au suspendat operatiunile in Rusia anul trecut, dupa ce tarile occidentale au impus Moscovei sanctiuni fara precedent din cauza conflictului din Ucraina. Compania s incercat sa-si vanda activele rusesti, inclusiv fabrica sa emblematica din orasul Kaluga, care are o capacitate de productie de 225.000 de vehicule pe an si este disponibila din martie 2022. Producatorul rus de automobile GAZ, care a fost contractat sa produca vehicule Volkswagen la fabrica sa din Nijni Novgorod, a incercat sa opreasca orice vanzare ca parte a unui proces, dupa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

