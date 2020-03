Un tribunal israelian respinge cererea de amânare a procesului premierului Netanyahu Un tribunal israelian a respins marti cererea de amanare a procesului pentru coruptie intentat premierului Benjamin Netanyahu, transmite AFP. Primul termen a ramas stabilit pe 17 martie, ziua cand presedintele Israelului trebuie sa desemneze un prim-ministru care sa formeze un nou guvern.



Avocatii premierului in exercitiu au depus luni la o instanta din Ierusalim o cerere de amanare cu 45 de zile a procesului, sustinand ca nu au primit toate probele adunate la dosar in cursul anchetei.



Tribunalul a stabilit insa ca nu exista suficiente motive pentru amanare.

