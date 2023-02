Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal rus a condamnat doi inculpati la trei ani si jumatate intr-o colonie cu regim strict pentru actiuni de sabotare a cailor ferate intr-o regiune limitrofa Ucrainei, primele condamnari pentru sabotaj de la inceputul invaziei Rusiei, potrivit Serviciului rus de Securitate, scrie TASS, citata…

- Saptamana aceasta se va implini un an de la inceputul atacurilor masive asupra Ucrainei comise de forțele armate ruse, botezate de Kremlin drept "operațiune speciala" care urmarea "denazificarea" acestei foste republici sovietice. O consecința justificata de Moscova dupa ani de politici beligerante…

- Fortele ruse si-au intensificat atacurile in dimineata zilei de vineri impotriva regiunii Zaporojie, in sud-estul Ucrainei, unde se afla cea mai mare centrala nucleara din Europa, aflata inca de la inceputul invaziei sub controlul Rusiei, care controleaza in prezent o parte a regiunii omonime, relateaza…

- Fortele ucrainene din orasul Bahmut din estul tarii continua sa reziste atacurilor constante ale Rusiei, a declarat presedintele ucrainean Volodir Zelenski intr-un mesaj video. El a precizat ca inaltul comandament al Ucrainei a discutat intr-o reuniune incercarile fortelor ocupante de a inconjura orasul…

- Decizia multor barbati apti pentru efectuarea serviciului militar de a abandona Rusia in timpul mobilizarii partiale decretate de Kremlin este o consecinta a anilor de impunere din exterior a unor ''valori false'' populatiei ruse, a declarat joi patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, transmite…

- „Mi s-a blocat tasta”, este explicația Mariei Grapini pentru votul negativ dat in Parlamentul European la rezoluția pentru inființarea unui Tribunal special pentru agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei. Ea precizeaza ca și-a schimbat votul, pentru ca regul

- Politia din Republica Ceha a sesizat justitia in noiembrie in vederea deschiderii de dosare penale pe numele 49 de persoane pentru sustinerea publica a Rusiei in razboiul contra Ucrainei, invocand prevederi din Codul Penal ceh, a anuntat marti postul de radio public iRozhlas, preluat de agentia EFE.…

- Rusia a lansat multe atacuri la distanța impotriva forțelor armate ucrainene. Folosind rachetele cu raza lunga de acțiune, armata ruseasca și-a consolidat prezența la sol și a lovit puternic in infrastructura energetica a Ucrainei. Lecția pare invațata și de britanici, care iși modernizeaza marina…