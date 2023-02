Un tribunal din Rusia a amendat Wikipedia pentru felul în care a descris armata Wikipedia a fost amendata cu 2 milioane de ruble (25.400 de euro) de un tribunal din Rusia pentru ca a refuzat sa stearga mai multe pasaje care se refereau la armata rusa, informeaza Agerpres. La scurt timp dupa ce Rusia a invadat Ucraina anul trecut, parlamentarii rusi au adoptat legi noi care restrictioneaza ceea ce […] The post Un tribunal din Rusia a amendat Wikipedia pentru felul in care a descris armata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

