Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a afirmat, joi seara, ca autorizarea vaccinului Pfizer pentru copiii cu varste cuprinse intre 5 si 11 ani este asteptata in Europa la farsitul lunii octombrie – inceputul lunii noiembrie, iar in decembrie in Romania…

- Responsabilii sanitari din cele patru provincii ale Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord au recomandat luni vaccinarea anti-COVID-19 cu o singura doza de vaccin Pfizer/BioNTech a copiilor cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani, tinand cont de impactul pandemiei asupra educatiei si…

- Guvernul britanic a anuntat ca se pregateste pentru vaccinarea impotriva coronavirusului a copiilor cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani, desi campania de imunizare pentru aceasta categorie nu a fost inca aprobata de Comisia nationala pentru Vaccinare si Imunizare, relateaza AP.

- Australia incepe, din luna septembrie, vaccinarea anti-Covid a adolescentilor cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani, informeaza News.ro . Cei cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani vor putea sa se inscrie pentru imunizare incepand cu 13 septembrie, dupa ce a fost confirmat ca sunt eligibili pentru a…

- Guvernul a aprobat in ședința de miercuri ordonanța care reglementeaza vaccinarea impotriva COVID-19 de catre medicii de familie la domiciliul persoanei, precum și activitatea de vaccinare in ambulatoriile de specialitate, potrivit Mediafax. Astfel, pentru activitatea de administrare a vaccinului…

- Israelul doreste sa isi vaccineze elevii impotriva noului coronavirus in timpul orelor de curs odata cu inceperea noului an scolar, preconizata pentru 1 septembrie. Vaccinarea se va face cu acordul parintilor, au anuntat luni autoritatile guvernamentale. Israelul a vaccinat copii cu varste de peste…

- De azi, platforma de programare permite inscrierea la vaccinare a tinerilor cu varste cuprinse intre 12 și 17 ani, pentru imunizarea impotriva COVID-19, cu vaccinul produs de compania Moderna. Campania de imunizare in randul adolescenților vine dupa ce Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a recomandat…

- Copiii cu varste cuprinse intre 5 si 11 ani care risca sa sufere complicatii grave din cauza COVID-19 vor putea fi vaccinati incepand cu 1 august in Israel, au anuntat miercuri autoritatile sanitare, noteaza Agerpres. Intr-un document publicat marti, Ministerul israelian al Sanatatii a dat unda verde…