- Fostul prim-ministru al Malaeziei, Najib Razak, a fost arestat marti pentru acuzatii de coruptie, conform presei de stat, scrie CNN, citat de News.ro.Citeste si: ALERTA in Capitala - Un barbat ameninta ca se sinucide dupa ce a facut accident cu o masina furata Bernama, agentia de stat…

- Fostul ministru de Finante, Sebastian Vladescu, trebuie sa achite o cautiune de un milion de euro in dosarul in care este cercetat de procurorii anticoruptie pentru luare de mita si trafic de influenta in forma continuata. Insa, fostul ministru nu are bani de cauțiune, anunța Antena 3. Potrivit unor…

- Fostul primar al municipiului Iasi Gheorghe Nichita a afirmat luni, la instanta suprema, ca procurorul DNA Claudia Rosu si mai muti ofiteri de politie judiciara i-ar fi sugerat, in mai multe randuri, sa faca denunt impotriva lui Victor Ponta, Liviu Dragnea sau a unui "ministru greu". Inalta Curte de…

Procurorii DNA au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de fostul ministru al Finantelor Sebastian Vladescu si au fixat o cautiune in valoare de un milion de euro in cazul acestuia, anunta miercuri Directia Nationala Anticoruptie.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a discutat, la un nou termen, joi, in prima instanta, dosarul "Rovinari - Turceni", in care fostul premier Victor Ponta este judecat pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor.…

- Bill Gates va dona peste un milion de dolari pentru lupta impotriva malariei. Cofondatorul Microsoft a anuntat miercuri ca fundatia sa va investi pana in 2023 in total 1,2 miliarde de dolari pentru combaterea malariei, scrie libertatea.ro.