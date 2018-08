Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Libia a condamnat miercuri la moarte 45 de persoane acuzate ca au ucis manifestanti in capitala libiana Tripoli in timpul revoltei impotriva regimului Muammar Gaddafi din 2011, a anuntat Ministerul Justitiei, relateaza AFP si DPA, preluate de Agerpres. In total 124 de persoane,…

- Un tribunal din Libia a condamnat miercuri la moarte 45 de persoane acuzate ca au ucis manifestanti in capitala libiana Tripoli in timpul revoltei impotriva regimului Muammar Gaddafi din 2011, a anuntat Ministerul Justitiei, relatea...

- Alte 40 de persoane au avut nevoie de asistenta medicala din partea echipajelor SMURD, in urma violentelor din Piata Victoriei, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov. Un alt jandarm a fost lovit in zona fetei. In total, pana la ora 19.00, 76 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dintre…

- TAUR Taurii au parte numai de noroc in ceea ce priveste banii. In urmatorii ani, castigurile acestora se vor mari considerabil, iar banii le pica din cer. Fie ajung sa aiba functi de conducere ce le asigura venituri foarte mari, fie castiga la loto sau chiar ambele. Indiferent cum stau lucrurile…

- Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Sulina au intervenit pentru salvarea a opt persoane care au cazut dintr o barca, in Dunare, fiind in pericol de inec.In data de 13.07.2018, in jurul orei 16.30, politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Sulina au fost sesizati telefonic de…

- Regimul „All Inclusive” a devenit foarte popular de ceva timp, multe persoane optând pentru acesta atunci când merg în vacante, la odihna. Însa tot mai multe detalii ies la iveala despre ce se întâmpla cu adevarat în bucataria hotelurilor „All…

- DNA arata intr-un comunicat de presa, de luni, ca adoptarea propunerii formulate de Ministerul Justiției privind propunerea pentru modificarea articolului 297 din Codul penal privind infracțiunea de abuz in serviciu, ar avea ca efect dezincriminarea unor categorii largi de fapte care sunt in prezent…

- Președintele Comisiei de control al SRI Claudiu Manda a declarat ca Ministerul Justiției ar putea solicita date Parchetelor despre numarul mandatelor cerute, in baza carora Serviciul Roman de Informații a interceptat un numar mare de persoane.Citește și: Un jurnalist roman in SUA, dezvaluire…