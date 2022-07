Un tribunal din Italia a cerut analiza vaccinurilor anti-COVID pe bază de ARN mesager Un tribunal italian sesizat de o persoana care se opune vaccinarii a dispus analiza in laborator a vaccinurilor pe baza de ARN mesager (ARNm), conform AFP. Reclamantul vrea sa știe ce proteine sunt prezente in aceste vaccinuri si daca acestea din urma contin „excipienti de uz non-uman sau periculosi pentru sanatate”. Tribunalul din Pesaro, langa […] The post Un tribunal din Italia a cerut analiza vaccinurilor anti-COVID pe baza de ARN mesager appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

