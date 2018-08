Stiri pe aceeasi tema

- Febra alegerilor a pus stapanire sambata pe Istanbul, cel mai mare oras al Turciei, in ultima zi de campanie inaintea scrutinului crucial de duminica, informeaza dpa, care mentioneaza ca in orasul de pe Bosfor au fost organizate mai multe mitinguri ale presedintelui in exercitiu, Recep Tayyip Erdogan,…

- Un tribunal din Istanbul a decis joi sa-l mentina in detentie pe directorul Amnesty International in Turcia, inchis de mai mult de un an pentru apartenenta la o "organizatie terorista", in ciuda protestelor aparatorilor drepturilor omului, scrie AFP, potrivit news.ro.Taner Kilic este retinut…

- Un tribunal din Istanbul l-a achitat marti, dupa prima audiere, pe faimosul rapper turc Ezhel, inchis de luna trecuta pentru acuzatii de incitare la consum de droguri, a informat organizatia Amnesty International, scrie agerpres.ro.

- Un tribunal din Istanbul l-a achitat marti, dupa prima audiere, pe faimosul rapper turc Ezhel, inchis de luna trecuta pentru acuzatii de incitare la consum de droguri, a informat organizatia Amnesty International, citata de AFP. Potrivit unui tweet al filialei din Turcia a organizatiei,…

- UPDATE ora – 17:13 Unul dintre sapte tineri din localitatea vasluiana Valeni, care au violat in urma cu patru ani, o eleva, a fost eliberat astazi din Penitenciarul Vaslui. El este primul din cei sapte caruia magistratii i-au aprobat eliberarea conditionata. Instanța hotaraște, astazi, daca dispune…

- Un tribunal turc a ordonat marti punerea in libertate sub control judiciar a unui caricaturist inchis cu o zi inainte pentru ca l-a criticat in lucrarile sale pe presedintele Recep Tayyip Erdogan, au informat media turce, potrivit AFP. Nuri Kurtcebe, un autor de romane grafice si caricaturist in varsta…