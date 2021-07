Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta de 16 ani din Israel a caștigat in istanța dreptul de a fi vaccinata anti-COVID-19 impotriva dorintei mamei ei. Adolescenta a depus o plangere in justitie impotriva mamei ei in martie, pentru ca voia sa fie vaccinata ca tatal ei si ca alte rude.

- Vaccinul Pfizer anti-COVID-19 dezvoltat de Pfizer-BioNTech este eficient in proporție de 70 % impotriva noii variante Delta. Aceasta este concluzia unui nou studiu de la Universitatea Ebraica din Israel, noteaza Times of Israel, potrivit stirileprotv.ro. Potrivit rezultatelor unui studiu al cercetatorilor,…

- Expertul in sanatate publica Razvan Cherecheș susține ca singura modalitate de protecție impotriva tulpinii Delta este vaccinarea. Specialistul a analizat evoluția pandemiei in Australia și Israel pentru a afla ce s-ar putea intampla in Romania, anunța Mediafax. Primul exemplu utilizat de…

- Un tribunal din Rusia a mentinut luni sentinta de noua ani de inchisoare pentru Trevor Reed, un fost puscas marin american plasat in detentie anul trecut dupa ce a fost condamnat pentru ca ar fi pus in pericol vietile a doi politisti rusi in august 2019, acuzatii pe care el le respinge, informeaza…

- Un grup de companii de presa din Israel au cerut masuri decisive” din partea Facebook si Twitter impotriva amenintarilor si incitarilor la violenta tot mai numeroase la adresa jurnalistilor, transmite Reuters potrivit news.ro. Astfel, 14 posturi TV, ziare, posturi de radio si site-uri de stiri…

- Vicepresedintele Comisiei Europene Margaritis Schinas s-a declarat vineri "extrem de preocupat" de manifestatiile si actele de antisemitism din UE si le-a cerut statelor membre sa dea dovada de "vigilenta", relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Sunt profund preocupat de recentele atacuri asupra…

- Un tribunal spaniol a ordonat FIFA si UEFA sa se abtina de la orice actiune care ar cauza dificultati in lansarea Super League, informeaza AFP, potrivit news.ro. Un tribunal din Madrid a interzis, marti, UEFA si FIFA sa ia orice masura impotriva lansarii Super Ligii, prima victorie legala…