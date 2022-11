Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din P.T.F. Siret au depistat un cetatean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera, pentru automarfarul pe care il conducea, un certificat fals, aparent emis de autoritațile ucrainene. Ieri, 21 octombrie a.c., la ora 14.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret,…

- Inca un cetațean din Ucraina a fost depistat in timp ce incerca sa intre in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, avand un permis de conducere fals. Noul incident s-a petrecut marți, in jurul orei 11.00, cand pe sensul de intrare in țara a ajuns un cap tractor marca MAN, la ...

- ​CFR Infrastructura a redeschis, dupa o serie de reparații, linia de cale ferata de la Valea Vișeului (Romania) - Berlibas (Ucraina), o linie de tranzit pentru trenurile de calatori, care are drept scop imbunatațirea conexiunii infrastructurii feroviare dintre Ucraina și Romania. Nu se știe cand vor…

- Politistii de frontiera suceveni au depistat un cetatean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera, pentru automarfarul pe care il conducea, certificate false, aparent emise de autoritațile ucrainene. Azi dimineața, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, judetul Suceava, s-a prezentat…

- Un ucrainean care s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret pentru a intra in Romania s-a ales cu dosar penal pentru mai multe infracțiuni. Barbatul, in varsta de 49 de ani, conducea un cap de tir la care era atașata o remorca, ambele inmatriculate in Ucraina. Permisul de ...

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au depistat un cetatean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals. In data de 21 septembrie a.c., in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, judetul Suceava, s-a prezentat pe sensul de intrare…

- In data de 5 septembrie 2022, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1.427 persoane, cu 188 autoturisme. Din cele 1.427 persoane, 1.063 sunt cetațeni ucraineni. In data de 5 septembrie 2022, in același interval orar, in Punctul de…

- Barbatul s-a prezentat vineri dimineața la frontiera Curtici pentru efectuarea controlului. Marocanul calatorea ca pasager in trenul care circula pe ruta București Nord-Budapesta. La controlul de frontiera, barbatul a prezentat un permis de ședere care avea insemnele autoritaților din Ucraina. Actul…