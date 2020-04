Un tren era să ia foc în judeţul Iaşi din cauza inconștienței localnicilor Incendiile de vegetatie par a se fi inmultit in ultima perioada, inclusiv in judetul Iasi. Din pacate, acestea sunt pornite de localnici iresponsbili si uneori duc la adevarate tragedii. Chiar zilele trecute, doi barbati au murit dupa ce au fost cuprinsi de flacarile intetite de vant in livada. Insa exista si pericole mai mari. Un caz s-a petrecut saptamana trecuta pe calea ferata tot in judetul Iasi. Trenul de Dorohoi a fost la un pas de a l (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

