Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 15-28 noiembrie, studentii farmacisti din Craiova desfașoara, alaturi de asociatii studentesti din alte orase din tara, campania “InfoDiabet”. Evenimentul succede Zilei Mondiale a Diabetului si isi propune informarea corecta și concreta asupra problemelor generate de diabet. Pe 18 noiembrie…

- In comemorarea Sfantului Martin, episcop de Tours, joi, 11 noiembrie 2021, Monseniorul Petru Sescu va fi hirotonit episcop, prin impunerea mainilor PS Iosif Pauleț, episcop de Iași, in cadrul unei Sfinte Liturghii solemne celebrate in Catedrala „Sfanta Fecioara Maria, Regina” din Iași, la ora 10.30.…

- Sacalii fac prapad pe malul Prutului, aproape de granita care desparte Romania de Republica Moldova! Numarul sacalilor s-a inmultit necontrolat in ultima perioada atat in tara noastra cat si la vecinii din Republica Moldova, iar atacurile lor asupra animalelor din ferme sunt din ce in ce mai dese. Saptamana…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat vineri, dupa ședința de Guvern, ca „Cel mai important lucru care se intampla pe linia activarii paturilor ATI: a sosit o echipa de doi experti din Danemarca, au aterizat deja la Bucuresti, ei vor analiza situatia la Matei Bals in privinta cresterii numarului…

- Ministrul desemnat la Ministerul român Afacerilor Externe, Dan Barna, a afirmat, la audierea din comisiile parlamentare, ca Republica Moldova mai are rezerve de gaz pentru câteva zile si ca acesta este un moment în care România trebuie sa intervina. Marți, în…

- Brașovenii care doresc sa-și cumpere o mașina au acum motive de bucurie: dupa Galați, Arad, Cluj, București, Craiova și Iași, unul dintre cei mai mari distribuitori de automobile rulate din Romania a ajuns și la Brașov! Intr-o piața dominata de vanzatori de ocazie de multe ori incorecți, Leasing Automobile…

- Avocatul Ion Dron considera ca Republica Moldova nu are viitor ca stat independent. In opinia lui, „numai unirea poate scapa acest petic de pamant de o catastrofa umanitara”. Totodata, Dron a dat de inteles ca unirea nu e deloc usor de realizat, mai ales cand, potrivit lui, politicienii de la Bucuresti…

- Redeschiderea Catedralei Adormirea Maicii Domnului din Iasi va avea loc astazi, incepand cu ora 10:30. Celebrarile sunt prilejuite de finalizarea celor cinci ani de lucrari de restaurare, consolidare si integrare turistica a catedralei. Cel care va prezida Liturghia va fi Preasfintitul Iosif Paulet,…