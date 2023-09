Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit vineri dimineata la trenul Regio 3331 Arad – Oradea, la intrarea in statia Oradea Vest, toti cei 20 de calatori si personalul feroviar au fost evacuati, a anuntat CFR Calatori. „CFR Calatori informeaza ca in aceasta dimineata la intrarea in statia Oradea Vest s-a produs un incendiu…

- In periplul sau pe santierele din vestul tarii, Sorin Grindeanu a verificat si lucrarile de infrastructura feroviara din judetul Arad. Ministrul Transportului s-a declarat si aici optimist in legatura cu lucrarile efectuate de constructori. „Pe șantierele feroviare de la granița de Vest a Coridorului…

- Un incendiu a izbucnit joi dimineața intr-un apartament dintr-un bloc din Arad, provocat de un scurtcircuit electric. Potrivit ISU Arad, incendiul a avut loc joi dimineața, in jurul orei 6.30, intr-un apartament situat la etajul 3 al unui bloc din municipiul Arad. La fața locului au intervenit o autospeciala…

- Accident de circulație in aceasta dimineața, la o trecere la nivel cu calea ferata din vestul țarii. Trenul de pasageri care circula pe ruta Petroșani – Simeria a lovit o mașina in zona localitații hunedorene Cala Bai. „In aceasta dimineața, pompierii Punctului de Lucru Bretea Romana au fost solicitați…