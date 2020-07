Stiri pe aceeasi tema

- Pasagerii unui tren de mare viteza au fost evacuati, vineri dupa-amiaza, in cursul unei interventii a Politiei, in apropierea orasului german Berlin, din cauza unui incident de securitate, afirma surse citate de site-urile Merkur.de si Focus.de, potrivit Mediafax.

- Lufthansa, TAROM și Wizz Air reiau zborurile din Romania spre Germania. Lufthansa, TAROM și Wizz Air reiau din 17 iunie zborurile comerciale regulate dintre Romania și Germania. Vezi aeroporturile de plecare, rutele si orarul de zbor pe boardingpass.ro . Pasagerii care ajung in Romania din Germania…

- Germania va relaxa de saptamana viitoare restrictiile pentru angajatii sezonieri aplicate pentru incetinirea raspandirii coronavirusului, a declarat miercuri pentru agentia Reuters o sursa guvernamentala de la Berlin. Cabinetul condus de cancelarul Angela Merkel a aprobat propunerile ministrului…

- "Potrivit informatiilor comunicate public de catre autoritatile germane, a fost finalizata a treia runda de testare a tuturor lucratorilor care anterior fusesera testati negativ. Din totalul celor 750 de persoane supuse testarii, au fost depistate 16 cazuri noi de contaminare cu SARS-CoV-2, dintre…

- Guvernul german, care a gazduit in ianuarie un summit referitor la conflictul din Libia, a aprobat de atunci exporturi de armament in valoare de 331 milioane de euro catre state acuzate ca sprijina partile in conflict in aceasta tara, a indicat Ministerul Economiei de la Berlin, transmite duminica…

- Politia germana a procedat vineri la multiple arestari ale militantilor de extrema stanga, ai miscarii de dreapta identitare sau conspirationistilor care doreau sa faca din 1 mai un punct culminant al opozitiei impotriva izolarii, relateaza France Presse.In capitala Berlin, 5.000 de politisti…

- Incident violent in cartierul Griesheim, din Frankfurt, Germania. Conform ”Bild”, vineri seara, 20 de barbați au atacat cu bolovani, bucați de acoperiș și bare de fier trei echipaje ale Poliției. Forțele de ordine verificau respectarea masurilor impuse de autoritați in ceea ce privește coronavirusul.Poliția…

- Aproape 2.000 de persoane din judete din Transilvania si Moldova au venit, joi, in parcarea din fata Aeroportului International „Avram Iancu” Cluj. Oamenii am ajuns aici pentru a pleca cu curse charter spre Germania, la munca in agricultura. Directorul Aeroportului International „Avram Iancu” Cluj,…