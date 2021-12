Stiri pe aceeasi tema

- Intarzieri ale trenurilor pe rutele din estul tarii Foto: Arhiva/ Petruț Hîrțescu Mai multe trenuri care circula pe rutele din estul tarii au întârzieri destul de mari, din cauza fenomenului de ploaie înghetata, care provoaca lipsa de tensiune în reteaua pentru…

- In cursul dimineții de astazi, 16 decembrie 2021, au mai fost confirmate inca 84 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 58.019. In intervalul 15.12.2021 (10:00) – 16.12.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 84 de decese, dintre care 19 anterioare intervalului…

- In ultimele 24 de ore, au fost confirmate 946 de cazuri noi de COVID, depistate in 47.694 de teste. Pe langa cazurile noi, autoritațile au anunțat ca au fost raportate 106 decese, dintre care 17 anterioare. La ATI mai sunt internate in prezent 665 de persoane. Numarul cazurilor noi de infectare aproape…

- Astfel, potrivit Grupului de Comunicare Strategica 9GCS), la nivel național mai sunt libere 494 de paturi ATI pentru pacienții COVID-19, altele decat cele rezervate special pentru persoane cu anumite condiții medicale care sunt și confirmate cu SARS-CoV-2.In data de 6 decembrie 2021, conform datelor…

- Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba33785311,592.Arad41524482,533.Argeș45957301,174.Bacau41008250,705.Bihor50067491,956.Bistrița-Nasaud19313110,627.Botoșani2256530,728.Brașov66188531,729.Braila2258060,8110.Buzau2403490,7911.Caraș-Severin18852141,3712.Calarași17697130,7913.Cluj87715632,0414.Constanța68737721,3115.Covasna12977111,3116.Dambovița36268111,1317.Dolj44935200,6918.Galați43878130,7519.Giurgiu1981180,8520.Gorj1517270,4921.Harghita13939100,7022.Hunedoara35705431,5223.Ialomița1938450,8624.Iași71300260,8125.Ilfov75201291,5726.Maramureș31055190,9527.Mehedinți1573610,7328.Mureș39526241,5829.Neamț30961140,6730.Olt25968170,7831.Prahova62940230,9332.Satu…

- Pana astazi, 30 noiembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.779.667 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.325 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.686.752 de pacienți au fost declarați…

- 1.341 de pacienți sunt internați, in prezent, in secțiile de terapie intensiva din toata țara, arata datele transmise, joi, 25 noiembrie, de catre Grupul de Comunicare Strategica. La nivel național, au ramas libere 155 de paturi, dintre care cele mai multe in Constanța, Vrancea și Sibiu. In data de…

- Inca un spital din judetul Buzau va fi destinat tratarii bolnavilor de COVID-19, conform deciziei Ministerului Sanatatii, potrivit news.ro. Este vorba despre unitatea CFR, aflata in subordinea spitalului CFR Galati. In spital, care va fi de grad 3,vor fi adusi si tratati bolnavi in stare usoara…