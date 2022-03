Un tren de pasageri care evacua refugiaţii din Ucraina a fost atacat. Conductorul a fost ucis Un tren de pasageri care era in drum spre gara din Liman pentru a prelua refugiatii care erau evacuati din estul Ucrainei a fost atacat de fortele ruse. Conducatorul trenului a fost ucis, a anuntat compania nationala de transport feroviar a Ucrainei, conform BBC. Un alt angajat a fost ranit si transportat la spital. Trenul era pe punctul de a prelua refugiații, printre care se numarau și 100 de copii, care erau evacuati din regiunile Donetk si Lugansk, de la gara din Liman. Compania a precizat ca ”face toate eforturile” pentru a evacua din gara toti pasagerii si echipajul trenului, precum si persoanele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tren de pasageri care era in drum spre gara din Liman pentru a prelua refugiatii care erau evacuati din estul Ucrainei a fost atacat de fortele ruse, iar un conductor a fost ucis, a anuntat compania nationala de transport feroviar a Ucrainei, conform BBC.

- Situația in marile orașe din Ucraina se agraveaza de la o zi la alta, populația ajungand sa nu mai aiba caldura, in timp ce resursele de apa și hrana sunt limitate. In urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, operatorul Ucrainei de Sistem de Transport a Gazelor a fost nevoit sa inchida 16 stații de distribuție…

- “Trebuie sa iesim! Trebuie sa luptam! Oriunde exista o sansa”, a declarat Zelenski intr-un mesaj video difuzat sambata seara. Ucrainenii ar trebui sa iasa, in Herson, Berdiansk sau Melitopol, “si sa alunge acest rau din orasele noastre”. In ultimele zile, au existat relatari potrivit carora in orasele…

- Papa Francisc deplange miercuri „scenarii tot mai alarmante” care se profileaza in Ucraina si care ameninta „pacea tuturor”. „Am o mare durere in suflet in fata agravarii situatiei in Ucraina. In pofida eforturilor diplomatice din ultimele saptamani, se deschid scenarii tot mai alarmante. La fel ca…

- Papa Francisc deplange miercuri „scenarii tot mai alarmante” care se profileaza in Ucraina si care ameninta „pacea tuturor”. „Am o mare durere in suflet in fata agravarii situatiei in Ucraina. In pofida eforturilor diplomatice din ultimele saptamani, se deschid scenarii tot mai alarmante. La fel ca…

- Consiliul de Securitate ucrainean cere miercuri instaurarea starii de urgenta in Ucraina pe fondul unor temeri cu privire la o invazie rusa iminenta, relateaza AFP. ”Parlamentul ucrainean trebuie sa adopte aceasta decizie in 48 de ore”, a anuntat, la finalul unei reuniuni a organismului, secretarul…

- NATO se asteapta la un atac de mare anvergura din partea Rusiei in Ucraina si a plasat in alerta forta sa de reactie rapida pentru a apara aliatii, a anuntat marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, relateaza AFP, Reuters si DPA. ”Toate indiciile arata ca Rusia planuieste…

- Peskov a mai spus ca Putin nu a raspuns inca Dumei Ruse despre recunoasterea asa-numitelor „Republici Populare” Donetk si Lugansk, cele doua regiuni separatiste din estul Ucrainei. Duma i-a cerut marti presedintelui rus sa le recunoasca independenta. O astfel de miscare ar distruge orice speranta de…