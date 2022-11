Noua vagoane din compunerea unui tren de marfa care transporta carbune pe relatia Motru Est – Cernele au deraiat marti, la iesire din halta Racari, anunta Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA. Pasagerii din trenurile care tranziteaza aceasta zona sunt preluați cu mijloace auto. Garnitura feroviara, compusa din 39 vagoane, incarcate cu carbune (3100 […] The post Un tren de marfa plin cu carbune a deraiat la ieșire din Racari. Circulația feroviara, complet blocata pe ruta Filiași – Coțofeni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .