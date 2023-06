Stiri pe aceeasi tema

- Starea de urgenta a fost impusa in partile din regiunea Herson aflate sub controlul Rusiei, in urma distrugerii partiale a barajului de la Nova Kahovka si a inundarii unei suprafete mari de teren, a anuntat miercuri dimineata agentia de presa rusa TASS, citata de Reuters.

- Kremlinul a anunțat ca un presupus mesaj al președintelui rus Vladimir Putin difuzat luni, 5 iunie, la posturile ruse din regiunile de la granița cu Ucraina este fals, fiind rezultatul unui atac cibernetic al hackerilor, relateaza Reuters.„Toate aceste mesaje sunt un fals absolut. Intr-adevar, a existat…

- Belgia investigheaza daca armele ei au fost folosite in Rusia. Belgia va cere Ucrainei lamuriri cu privire la informatiile potrivit carora pusti fabricate in Belgia au fost folosite de forte pro-ucrainene pentru a lupta impotriva trupelor ruse in interiorul granitei de vest a Rusiei. Anuntul a fost…

- Trei localitati din regiunea rusa Kursk, situata la frontiera cu Ucraina, au ramas fara electricitate in urma unui atac cu drona, un incident care intervine dupa incursiunea militara ucraineana din regiunea Belgorod, soldata cu moartea unui civil rus si ranirea altora, noteaza Mediafax.Guvernatorul…

- O explozie a unei drone a avut loc in districtul Novooskolski din Belgorod, in timp ce in apropiere de Kursk sistemele de aparare antiaeriana au doborat o alta drona, au anuntat miercuri guvernatorii celor doua regiuni ruse aflate la granita cu Ucraina, relateaza Interfax. ”A avut loc o explozie pe…

- Fortele militare ucrainene au atacat, in cursul noptii, locuinte si infrastructura civila in regiunea rusa Belgorod, acuza autoritatile regionale, citate de cotidianul Le Monde, conform Agerpres.Atacurile ucrainene au vizat localitatea rusa Spodariusino, situata la doi kilometri de frontiera Rusiei…

- O explozie a provocat marti, pentru a doua zi consecutiv, deraierea unui tren de marfa in regiunea rusa Briansk, ce se invecineaza cu Ucraina, au anuntat autoritatile locale, in conditiile in care armata ucraineana, desi s-a ferit sa revendice astfel de sabotaje, a transmis ca subminarea logisticii…