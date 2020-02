Stiri pe aceeasi tema

- Salvatori au declarat ca mecanicul trenului si inca un angajat ar fi murit si ca 30 de pasageri ar fi suferit rani usoare. Cel putin doua vagoane au sarit de pe sine, potrivit BBC. La fata locului au fost trimise ambulante, pompieri si un elicopter. Trenul plecase din Milano la ora…

- Cel putin doua persoane au murit, dupa ce un tren de mare viteza a deraiat in apropierea orasului Lodi din nordul Italiei. De asemenea, a suferit rani importante si o persoana care facea curatenie. Trenul circula de la Milano spre orasul Salerno. Potrivit agentiei de stiri Ansa se aflau 28 de pasageri…

- Accidentul a avut loc la nivelul Lodi, la aproximativ 50 de kilometri sud de Milano. Cei doi morti ar fi masinistii trenului, potrivit acelorasi surse. Niciun ranit nu s-ar afla in stare critica. Trenul Frecciarossa a plecat de la Milano la ora locala 5.10 (6.10, ora Romaniei), iar accidentul a avut…

- Un tren de mare viteza a deraiat joi in apropiere de Lodi, oras in nordul Italiei, ceea ce a dus la intreruperea traficului feroviar intre Milano si Bologna, a informat politia, potrivit Reuters, scrie Agerpres. Cotidianul Corriere della Sera a citat salvatori care au declarat ca mecanicul trenului…

- Aciident feroviar grav in nordul Italiei. Un tren de mare viteza a deraiat joi in apropiere de Lodi, oras in nordul Italiei, ceea ce a dus la intreruperea traficului feroviar intre Milano si Bologna, a informat politia, potrivit Reuters. Cotidianul Corriere della Sera a citat salvatori care au declarat…

- Potrivit autoritaților locale italiene, restrictia va intra în vigoare de astazi, în intervalele orare 7:30-10:30 si 16:30-20:30. Primarul capitalei Italiei, Virginia Raggi, a luat decizia dupa ce nivelul particulelor (PM10) în atmosfera a depasit nivelul critic în…

- Sase tineri germani au fost ucisi de un automobilist in stare de ebrietate, iar alte 11 persoane au fost ranite, intre care doua foarte grav, dupa ce au plecat de la o discoteca, intr-o localitate muntoasa, in nordul Italiei, situata in apropierea frontierei cu Austria, relateaza AFP.

- Mai multe regiuni din nordul Italiei au fost afectate duminica de valul de intemperii care dureaza de aproximativ doua saptamani in aceasta tara, iar orasul Venetia a fost din nou vizat de o alerta de maree inalta (acqua alta), care a paralizat activitatile din renumitul oras lacustru, informeaza…