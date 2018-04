Stiri pe aceeasi tema

- Politia a confirmat ca sunt trei morti si peste 30 de raniti, inclusiv suspectul. Autoritațile nu exclud un act criminal. Atacul a aut loc intr-o zona cu multe restaurante și terase din centrul istoric al orașului Munster.

- Accident rutier grav in regiunea Harkov din Ucraina. Doi oameni au murit, iar trei au fost raniti dupa ce o masina s-a ciocnit violent cu o ambulanta.Victimele sunt soferul si pasagerul automobilului.

- Numarul persoanelor care au murit din cauza conditiilor meteorologice severe in Europa a crescut la 60, scrie BBC, care precizeaza ca in Romania au murit doua persoane, iar in Polonia au fost 23 de victime.

- In doua saptamani incepe mutarea tuturor exponatelor din Palatul Baroc in noul sediu al Muzeului Țarii Crișurilor. De ani buni, acestea zac impachetate in Palatul Baroc. Muzeul Țarii Crișurilor va trebui sa mute peste 400.000 de obiecte de patrimoniu. Transportul obiectelor de patrimoniu…

- Cel puțin 21 de oameni și-au pierdut viața in timpul carnavalului din Bolivia. In total, 21 de persoane si-au pierdut viata, iar alte 72 au fost ranite in mai multe incidente care au avut loc sambata la Oruro (sud-est), in prima zi a unui carnaval foarte popular in Bolivia, au

- La data de 27 august 1896, la ora 09.02, Marea Britanie a atacat Zanzibarul, dupa ce tronul tarii a fost ocupat de catre un sultan care nu avea aprobarea britanicilor. Dupa 38 de minute de lupta, sultanul a fugit, iar batalia a luat sfarsit. In cele cateva zeci de minute de lupta, circa 500 de oameni…

- UPDATE 11.34 - O femeie in varsta de 40 de ani a murit din cauza gripei, la Spitalul de Boli Infectioase din Botosani, fiind al treilea deces inregistrat din cauza virusului gripal in acest sezon.

- Turcia a intervenit militar in regiunea Afrin din nordul Siriei. Zeci de tancuri si avioane au deschis focul asupra kurzilor din acea zona. Pana acum, in urma atacurilor au murit noua oameni, iar 13 au fost raniti. Victimele sunt sase civili si trei kurzi.