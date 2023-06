Stiri pe aceeasi tema

- Record de viteza cu trenul, pe segmentul de cale ferata Sighișoara – Alba Iulia – Simeria: 169 km in 96 de minute Record de viteza pe Sighișoara-Simeria: 169 km in 96 minute, dupa 11 ani de lucrari, anunța Asociația ”Pro Infrastructura”. Este vorba despre trenul ”Dacia”, cu traseu și prin județul Alba. …

- "Dacia", un tren internațional, a parcurs distanța Simeria-Sighișoara (169 km cu 4 opriri) intr-o ora și 36 minute, mult sub recordul precedent al aceluiași tren din 1995, anunța Asociația Pro Infrastructura: „Din pacate, durata de 11 ani a lucrarilor umb

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, din dispozitia ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu, ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti a fost informat cu privire la decizia autoritatilor romane de a reduce personalul diplomatic si tehnico-administrativ al Federatiei Ruse in Romania prin…

- Tanarul a intrat in cabina de conducere a unei locomotive GFR, a ridicat și conectat pantograful, dupa care a pus locomotiva in mișcare. Locomotiva a talonat doua aparate de cale, ajungand pe o alta linie unde s-a oprit, scriu jurnaliștii de la Clubul Feroviar .Tanarul a fost reținut de Poliția TF Medgidia.Incidentul…

- Primarul general al Capitalei anunța șantiere pe bulevardele din București, unde vor incepe lucrari de reabilitare la partea carosabila și la trotuarele adiacente. Reparații importante vor viza și Bulevardul Magheru, a spus edilul marți seara, la Digi24. In ceea ce privește reabilitarea planșeului care…

- O noua linie de metrou se anunța a fi construita in București. Anunțul a fost facut chiar de catre primarul Capitalei, Nicușor Dan, care a anunțat ca incep lucrarile. Așadar, in ce zona noua din București va ajunge metroul. Se construiește o noua linie de metrou in Capitala. Anunțul lui Nicușor Dan…

- Imagini cu Aeroportul International Brasov-Ghimbav pot fi vazute la București in cadrul „Holding Pattern”, o expozitie de fotografie despre constructia primului aeroport in Romania postcomunista. „Holding Pattern”, prima expozitie personala a lui Mihai Sovaiala despre Aeroportul International Brasov-Ghimbav,…

- Sunt din nou probleme, in aceasta dimineata, cu locomotivele CFR Calatori. Trenul de lung parcurs Vatra Dornei – Bucuresti a ajuns in Gara de Nord din Capitala cu trei ore intarziere, dupa ce locomotiva s-a stricat in zona statiei Sihlea, in judetul Vrancea. Intarziere de doua ore si jumatate, tot din…