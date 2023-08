Un tren de călători a accidentat mortal două femei Doua femei au murit joi seara dupa ce au fost lovite de un tren de calatori pe calea ferata situata intre localitațile Cristian și Brașov. Potrivit IPJ Brașov, polițiștii de la transporturi au fost sesizați joi seara cu privire la un accident feroviar produs pe calea ferata situata intre localitațile Cristian și Brașov. Echipajele de […] Articolul Un tren de calatori a accidentat mortal doua femei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei au murit joi seara dupa ce au fost lovite de un tren de calatori pe calea ferata situata intre localitațile Cristian și Brașov, informeaza Mediafax.Potrivit IPJ Brașov, polițiștii de la transporturi au fost sesizați joi seara cu privire la un accident feroviar produs pe calea ferata situata…

- Intarzieri intre jumatate de ora și peste 6 ore pe calea ferata au inregistrat unele trenuri in noaptea de miercuri spre joi. Lista garniturilor CFR afectate.CFR Calatori informeaza ca in cursul nopții, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile in zonele Gheorgheni – Izvorul Mureșului, s-au produs…

- CFR Calatori are mari probleme de infrastructura. Pe langa defectiunile deja cunoscute, au mai aparut necazuri si din cauza furtunilor. Copaciii au cazut pe calea ferata, blocand circulația trenurilor. Intarzieri de 30-360 minute Intarzieri intre jumatate de ora și peste 6 ore pe calea ferata au inregistrat…

- Intarzieri intre jumatate de ora și peste 6 ore pe calea ferata au inregistrat unele trenuri in noaptea de miercuri spre joi. Din cauza furtunii, copacii au cazut pe calea ferata, blocand circulația trenurilor. CFR Calatori informeaza ca in cursul nopții, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile…

- ”La aceasta ora, personalul de interventii al SRCF Brasov actioneaza cu o drezina pantograf intre statiile Rupea si Cata, pentru indepartarea unui stalp, care sustinea linia de contact, prabusit pe ambele linii de cale ferata”, anunta, marti seara, CFR. Compania a precizat ca se actioneaza, intr-o prima…

- CFR Calatori anunța ca luni doua trenuri internaționale au fost anulate dupa ce un tren de marfa a deraiat pe calea ferata din Ungaria. Din cauza deraierii duminica, 9 iulie, a unui tren de marfa pe calea ferata din Ungaria, circulația trenurilor pe linia Bekescsaba dintre Tiszatenyo și Mezotur este…

- Joi, 29 iunie, Poliția Municipiului Dragașani a fost sesizata prin apel 112, cu privire la faptul ca s-ar fi produs un eveniment feroviar soldat cu victime. Din primele verificari efectuate s-a constatat faptul ca ar fi avut loc o coliziune intre un tren și un autoturism in localitatea Orlești, la trecerea…

- Informatii despre un concurs fals privind castigarea unui card-cadou de transport pe calea ferata, la un pret minim, circula in aceste zile in mediul online, avertizeaza CFR Calatori, intr-o informare de presa.