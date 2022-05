Un tren cu grâu din Ucraina a ajuns în Austria Dupa ce s-au pus in mișcare trenurile cu grau și floarea soarelui din Ucraina, se pare ca dimensiunile crizei alimentare din Europa, intr-o oarecare masura, se estompeaza. Azi dimineața, a sosit in Austria primul tren incarcat cu grau. Acesta a plecat din Ternopil, o localitate din vestul Ucrainei, și a ajuns in Aschach an der Donau, langa Linz. Convoiul cu vagoane are 1.450 de tone de cereale. Acestea vor fi folosite pentru hranirea animalelor. Ministrul austriac al Agriculturii, Elisabeth Kostinger a anunțat ca Austria va sprijini crearea de coridoare pentru a permite in continuare furnizarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

