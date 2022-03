Stiri pe aceeasi tema

- Un tren cu 765 de cetateni straini care provin din Ucraina va sosi la Bucuresti sambata, in jurul orei 14:52, a anuntat CFR Calatori. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- ”Trenul cailor ferate moldovene vine cu un numar de 10 vagoane si se asteapta sa ajunga in Romania in jurul orei 5:30. Pentru acesta CFR Calatori va pune la dispozitie un tren cu 10 vagoane, de la Cristesti Jijia, ca acest aflux de persoane refugiate sa fie preluat inca din momentul sosirii lor pe teritoriul…

- „Un trenul al cailor ferate moldovene a sosit in Romania in statia Cristesti Jijia de unde a fost facuta transbordarea calatorilor catre Iasi - Bucuresti. Trenul 13601 a plecat din Cristesti Jijia ora 14:50 si a ajuns la Iasi la ora 15:14. In tren sunt aproximativ 400 de calatori cu destinatia Bucuresti.…

- In Gara de Nord din București va funcționa zilnic o casa de bilete prioritara, pentru simplificarea tranzitului persoanelor refugiate din Ucraina si pentru a veni in sprijinul acestora, a informat, vineri, CFR Calatori pe Facebook . „Facilitati suplimentare pentru persoanele refugiate. Pentru simplificarea…

- Marți seara au intrat in Romania doua autocare cu rude ale jucatorilor de la Dinamo Kiev. S-a ocupat de intreaga operațiune Mircea Lucescu, antrenorul campioanei Ucrainei. Soții, copii, inclusiv angajați ai clubului au reușit sa fuga de razboiul din Ucraina cu ajutorul lui Il Luce și sa se cazeze in…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza duminica, 27 februarie, ca, in cadrul Garii de Nord Bucuresti, s a organizat primirea, preluarea si asigurarea asistentei necesare pentru aproximativ 100 de refugiati, care sosesc astazi in Bucuresti, cu trenurile operatorului national CFR Calatori.In…

- Autoritațile locale din județele Suceava, Botoșani, Iași, Neamț și Bacau sunt intr-o stare de vigilența suplimentara, avand in vedere ca, in perioada urmatoare, exista posibilitatea sosirii unor refugiați in partea de nord-est a Romaniei. La nivel național se estimeaza ca, in urma unui posibil razboi…

- Granițele Romaniei sunt sigure, pentru ca țara noastra beneficiaza de statutul de membra NATO, a afirmat, duminica, la B1 TV , Lucian Bode, ministrul afacerilor interne, in contextul unui posibil conflict in Ucraina. Lucian Bode a atras insa atenția ca Romania va fi afectata din punct de vedere economic,…