- Incepand de astazi, pasajul Doamna Ghica din București este deschis circulației rutiere. Anunțul oficial a fost facut chiar de catre Nicușor Dan, primarul general al Capitalei. Inițial, pasajul trebuia sa fie inaugurat in 2020, insa lucrarile, care au inceput in septembrie 2019, nu au fost terminate…

- Pasajul Doamna Ghica din București a fost deschis circulației, dar bucuria cetațenilor nu va dura prea mult. Peste un an și jumatate, pasajul va fi inchis pentru a se monta șinele de tramvai, o lucrare care va dura 2-3 ani.Pasajul ar fi trebuit sa fie dat in folosința in anul 2020, dar a avut o intarziere…

- In noaptea de duminica spre luni s-a petrecut un incident feroviar in gara Craiova, dupa ce mecanicul unui tren CFR Calatori a depașit semnalul aflat pe culoarea roșie și a intrat pe linia pe care era garat un tren de marfa al Grup Feroviar Roman, scrie publicația Club Feroviar.

- Pare a fi tot mai aproape momentul pornirii grevei, atat la compania de infrastructura feroviara, cat și la operatorul feroviar de stat. O parte dintre mecanicii de la CFR Calatori ar putea opri lucrul incepand de miercuri, pentru ca nu vor sa faca ore suplimentare, iar sindicaliștii de la CFR Infrastructura…

- Recordul rușinii: Trenurile de calatori au avut intarzieri 4,3 milioane de minute in 2022. Foarte puțin, fața de cele de marfa Intarzierile trenurilor de calatori au inregistrat in 2022 o intarziere totala de 4,3 milioane de minute, adica 8,17 ani. Este o creștere de la 3,4 milioane de minute in 2021,…

- Un nou incident feroviar s-a petrecut la Roșiori, pe magistrala 100. Miercuri dimineața o locomotiva CFR Calatori a lovit la manevra locomotiva unei companii private de transport de marfa, scrie publicația Club Feroviar.

- CFR introduce in acest weekend trenuri speciale catre Bulgaria si Turcia. Vor ajunge la Sofia, Varna si Istanbul, iar cursele sunt zilnice, cu plecarea din Gara de Nord, Bucuresti. Biletele costa intre 30 de si 54 de euro, iar ora de plecare este 10:50. Garniturile vor ajunge seara dupa ora 20:00 la…

- Trenul „Dacia” - pe relația Viena - București - a parcurs intr-un timp record de 96 de minute distanța Simeria - Sighișoara, pe o linie modernizata unde lucrarile au inceput acum 11 ani și tot nu s-au terminat. Recordul de 105 km/h a fost semnalat de Asociația Pro Infrastructura care noteaza ca succesul…