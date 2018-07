Un tren care mergea spre Istanbul a sarit de pe sine, iar multi pasageri si-au pierdut viata

Stiri pe aceeasi tema

- Un tren a deraiat duminica in nord-vestul Turciei, inregistrandu-se multi morti si raniti, a relatat agentia de presa Demiroren, citata de Reuters. Potrivit agentiei de presa Anadolu, cinci vagoane au iesit de pe sina intr-o regiune in apropiere de granita cu Grecia. Trenul transporta peste…

- Restrictiile la pasapoarte pentru peste 180.000 de persoane cu legaturi cu clericul stabilit in SUA acuzat de tentativa de lovitura de stat din 2016 din Turcia vor fi ridicate "in cateva zile", a anuntat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit dpa. Guvernul a introdus restrictii…

- In conditiile in care un judecator al Curtii Supreme americane si-a anuntat retragerea, presedintele Donald Trump va trebui sa numeasca un inlocuitor. Decizia nu e usoara, deoarece Curtea Suprema are un cuvant greu de spus in multe dintre chestiunile care tin de viata oamenilor obisnuiti din SUA, de…

- Liderii statelor membre UE au fost de acord sa deschida discutiile privind aderarea Macedoniei si Albaniei la Blocul comunitar pana la sfarsitul anului 2019, cu conditia ca cele doua state balcanice sa progreseze in adoptarea reformelor judiciare si anticoruptie. Liderii UE au afirmat printr-un…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a comparat vineri tratamentul rezervat de Israel palestinienilor din Fasia Gaza cu persecutia evreilor in Europa in perioada nazistilor, transmite AFP. "Nu este nicio diferenta intre atrocitatile suportate de poporul evreu in Europa in urma cu 75 de…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a raspuns acuzatiilor presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, sustinand ca acesta, fiind un sustinator al Hamas, "stie totul despre terorism si masacre", scrie The Times of Israel. Presedintele turc acuzase anterior Israelul ca a provocat un "genocid"…

- Pilotii Brussels Airlines, subsidiara a companiei aeriana germana Lufthansa, vor fi in greva in 14 si in 16 mai, din cauza conditiilor de munca si a salariilor. Sindicatul pilotilor a informat oficial operatorul aerian belgian de intentia de a declansa miscarea de protest, transmite Reuters.…