Un tren care a plecat de la Timisoara spre Mangalia a ajuns in Gara CFR Constanta cu intarziere de cateva ore (GALERIE FOTO+VIDEO) cu intarziere de cateva ore (GALERIE FOTO+VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Un echipaj SMURD a intervenit astazi in Gara Constanta pentru a prelua un pacient. Din primele informatii este vorba despre un barbat caruia i se facuse rau in tren. Acesta a ajuns in gara cu trenul ce circula pe ruta Oradea Mangalia. Citeste si: Un tren ce circula pe ruta Timisoara Nord Mangalia va…

- Un tren care a plecat miercuri din Timisoara Nord va ajunge la Mangalia cu o intarziere de peste cinci ore. Compania CFR Calatori afirma ca aceasta intarziere a fost cauzata de avarierea locomotivei dupa ce a lovit un copac cazut pe linie, defectiuni la un vagon si lipsa de tensiune in firul de contact,…

- Trenul IR 1992 Timisoara Nord – Mangalia va sosi la destinatie cu o intarziere semnificativa, de peste 300 de minute. Trenul a plecat miercuri, la 17:51 din Timisoara si trebuia sa ajunga la 9:28 la Mangalia. Principalele cauze care au condus la aceasta intarziere, sunt, potrivit CFR Calatori, lovirea…

- Trenul IR 1992 Timisoara Nord pl 17:51 ndash; Mangalia sos 09:28 , cu plecare din Timisoara Nord in data de 26 iunie 2024, va sosi la destinatie cu o intarziere semnificativa, de peste 300 de minute.Principalele cauze care au condus la aceasta intarziere, sunt: lovirea unui copac aflat in gabaritul…

- Un tren plecat din Gara de Nord Timisoara si care trebuia sa ajunga in aceasta dimineata pe litoralul romanesc are o intarziere record, din mai multe motive. CFR Calatori a transmis scuze pasagerilor a caror calatorie s-a prelungit cinci ore! „Trenul IR 1992 Timișoara Nord (pl 17:51) – Mangalia (sos…

- La Strejești in județul Olt, locomotiva unui tren plin cu calatori a luat foc in timpul mersului. Oamenii speriați au sunat urgent la 112 și mai multe echipaje de pompieri au venit la fața locului. Șase persoane au reușit sa iasa de urgența inainte de sosirea pompierilor și au suferit atacuri de panica. Angajații…

- Deocamdata nu se stie exact ce s-a intamplat si din ce motiv linia de tren este blocata. iar CFR nu a trimis un comunicat oficial prin care sa lamureasca situația. Cert este ca acest incident a dat peste cap circulația feroviara in regiune, inclusiv trenul cu destinația Budapesta.Oamenii sunt nevoiți…

- Tanar din Saliștea cercetat de polițiști dupa ce a condus un tractor. De ce este cercetat de oamenii legii Tanar din Saliștea cercetat de polițiști dupa ce a condus un tractor. De ce este cercetat de oamenii legii In dupa amiaza de 19 aprilie, in jurul orei 12:00, polițiștii din Saliștea au oprit un…