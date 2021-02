Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație, sambata seara, in localitatea timișeana Dudeștii Noi. Doua persoane, printre care un copil de un an, au ajuns la spital dupa ce o mașina a fost lovita de tren. Una dintre victime a ramas blocata in mașina distrusa.

- Pompierii millitari au intrat, in aceasta seara, in alerta dupa ce au fost anunțați de producerea unui accident feroviar in localitatea Dudeștii Noi. O mașina care circula pe DC 46 nu a oprit la trecerea cu calea ferata și a fost lovita de un automotor care circula pe ruta Sannicolau Mare – Timișoara.…

- Circulația feroviara este blocata, sambata, in zona stației Dudeștii Noi, județul Timiș, dupa ce un tren a lovit o mașina. Doua persoane, intre care un copil, au fost ranite. Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS amenința cu ieșirea de la guvernare. Liberalii nu ii opresc prea…

- La data de 25 ianuarie 2021, in jurul orei 08.15, pe DN 75, pe raza localitații Tauți, județul Alba, un barbat de 33 de ani, din Zlatna, in timp ce conducea un autoturism in direcția Zlatna – Alba Iulia, ar fi acroșat o femeie de 47 de ani, din localitatea Tauți, care circula pe marginea carosabilului,…

- Polițiștii de la rutiera fac un apel la șoferi, dar și la parinți și bunici, sa fie foarte atenți atunci cand vine vorba de copii. Primii trebuie sa conduca prudent, iar ceilalți, sa ii supravegheze pe cei mici. Altfel, o nenorocire se poate intampla oricand. The post A traversat strada in fuga și…

- Doua autospeciale, un echipaj SMURD și unul SAJ, au intervenit ca urmare a rasturnarii unui autoturism pe strada Șomcutului din municipiul Dej. O femeie de 27 de ani a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat cu mașina. Articolul Accident la Viile Dejului. O mașina rasturnata, o femeie și un copil…

- Ieri dimineața, polițiștii din Beclean au intervenit la un accident rutier petrecut pe Drumul Național 17, in localitatea Coldau. ”A fost implicat un autoturism care era condus de un tanar de 21 de ani, din Rebrișoara, pe direcția Beclean-Dej și care a intrat in coliziune cu un cap de pod. Doua persoane,…

- Un accident rutiero-feroviar a avutloc, in aceasta dimineata i apropierea de Timisoara, la Giroc. In accident a fost implicat trenul Inter Regio, care se deplasa pe ruta Timișoara-Targu Mureș, și un autoturism in care se afla doar șoferul. Accidentul s-a produs in jurul orei 6,35. In tren se aflau…