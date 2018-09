Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doar cateva minute, la Petrova a avut loc un accident feroviar. La pasajul de trecere la nivel a caii ferate, la iesire spre localitatea Petrova, trenul a lovit un autoturism. Accidentul s-a soldat cu doua victime, neinracerate, ranite usor. Intervine Sectia Viseu de Sus, SVSU Leordina si doua…

- Patru persoane au fost ranite, luni seara, pe DN18, in localitatea Craciunești, județul Maramureș, dupa ce mașina in care erau a fost spulberata de un camion care circula cu viteza mare. Trei din cele patru victime au fost gasite incarcerate, scrie Mediafax.Purtatorul de cuvant al ISU Maramureș,…

- Un grav accident de circulație a avut loc azi-dimineața in localitatea Parva, județul Bistrița-Nasaud. O femeie a murit, iar alte patru persoane au fost ranite, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat. Femeia de 36 de ani fusese gasita incarcerata, alaturi de fiul ei in varsta de 13 ani, dupa…

- Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite marți seara, dupa ce mașina in care erau a fost lovita de un tren, in localitatea Vladeni, județul Iași. Cei doi adulți sunt in stare de inconștiența. (Oferta speciala playstation) Accidentul feroviar a avut loc marți seara in localitatea Vladeni,…

- Grav accident produs, vineri dupa-amiaza, pe DN 2 E 85, in județul Buzau, in care au fost ranite cinci persoane. In același timp, un alt accident cu urmari grave s-a produs pe DN 1 B, tot in județul Buzau, insa cel mai grav dintre accidente s-a produs pe DN 2 E 85. O șoferița de 23 de ani care circula…

- Șapte persoane, intre care doi copii, au fost ranite, vineri, in urma unui accident in care au fost implicate trei autoturisme, pe Drumul Național 1, la ieșirea din Predeal, județul Brașov. Traficul rutier este oprit, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Brașov,…

- Din primele date, rezulta ca accidentul s-a produs dupa ce un autoturism BMW a intrat intr-o depasire riscanta, a derapat, s-a rasucit pe sosea, in final intrand in coliziune cu o masina Skoda care circula pe sensul opus de mers. In urma impactului 5 persoane au fost ranite. Un tanar este in stare critica,…

- Cinci persoane, intre care o femeie insarcinata, au fost ranite miercuri dimineata dupa ce un autotren si un autoturism s-au ciocnit in localitatea Galati din judetul Hunedoara. Traficul este blocat pe DN66 Hateg – Petrosani, informeaza Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic, in judetul Hunedoara…