Un tren a deraiat în stația Medgidia Un vagon din compunerea unui tren privat de marfa a deraiat pe linia zece, din statia CF Medgidia, insa circulatia trenurilor de calatori nu a fost afectata, informeaza CFR SA. „Trenul privat de marfa, care asigura transport pe relatia Tulcea – Slatina, se afla in circulatie pe linia 10 din statia CF Medgidia, cand s-a produs deraierea celui de- al patrulea vagon din compunerea garniturii. Precizam faptul ca traficul feroviar de calatori spre si dinspre Constanta nu a fost afectat”, spun reprezentantii CFR SA, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, echipele de interventie ale SRCF Constanta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

