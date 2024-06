Stiri pe aceeasi tema

- In total, 20 de persoane au fost ranite miercuri in deraierea mai multor vagoane ale unui tren in care se aflau peste 200 de pasageri in nordul indepartat al Rusiei, au anuntat autoritatile locale, noteaza AFP, preluat de Agerpres.

- Sunt cel putin doi morți si 18 raniți sambata intr-un bombardament rusesc asupra orasului Harkov in nord-estul Ucrainei, vizat cu regularitate de astfel de atacuri, au anuntat responsabili locali, potrivit english.alarabiya.net. La inceputul lunii mai, Rusia a lansat o ofensiva terestra surpriza in…

- Romania va dona sistemul PATRIOT Ucrainei, cu condiția sa obțina in schimb un sistem similar sau echivalent, care sa acopere nevoia de asigurare a protecției spațiului aerian național.„Decizia luata astazi este o varianta mortala pentru Romania!”, a avertizat Cozmin Gușa. Analistul politic a explicat…

- Decizia recenta a NATO de a-si consolida frontiera estica este menita sa descurajeze Rusia, a declarat duminica cancelarul german Olaf Scholz, adaugand ca ar trebui sa fie clar pentru Moscova ca Alianta va fi gata sa se apere daca va fi necesar, relateaza Reuters. Intr-un discurs sustinut la Forumul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins, luni, propunerea Chinei si Braziliei, care insistau asupra participarii Rusiei la summitul pentru pace in Ucraina prevazut sa aiba loc la mijlocul lui iunie in Elvetia, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- ”Astazi am vorbit cu comandantul-sef despre situatia din regiunile Donetk si Harkov , in special. Mentinem controlul peste tot. Ucigasii rusi folosesc in mod activ bombe aeriene ghidate - in zona Chasiv Yar, in sectorul Pokrovsk, in zona Lyptsi din regiunea Kharkiv si in alte zone de lupta. Acest…

- Rusia va organiza, pentru al treilea an consecutiv, parada militara de Ziua Victoriei, in contextul in care are loc razboiul din Ucraina. Parada marcheaza infrangerea Germaniei naziste de catre forțele SUA, ale Marii Britanii și Uniunii Sovietice in cel de-al Doilea Razboi Mondial. Parada de Ziua Victoriei…