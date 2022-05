Stiri pe aceeasi tema

- Din cercetarile efectuate pana in prezent a reieșit ca, pe fondul consumului de alcool, un tanar, de 20 de ani, din județul Iași, ar fi exercitat acte de violența asupra concubinei sale și a fiicei acestora, in varsta de un an, in timp ce se aflau in incinta locuinței. De asemenea, cel in cauza i-ar…

- Un barbat care conducea fara permis si sub influenta alcoolului, circuland haotic pe strazile din Constanta, a fost prins dupa ce a fost observat in trafic de un politist aflat in timpul liber. Autoturismul a fost urmarit de politisti, care au fost nevoiti sa traga mai multe focuri de arma pentru a-l…

- Cercetat pentru evadare La data de 14 aprilie a.c., politisti din cadrul Politiei orasului Murfatlar au identificat un barbat, de 36 de ani, care se deplasa pe strada Zambilelor din orasul Murfatlar.Potrivit IPJ Constanta, in urma verificarilor politistii au constatat faptul ca persoana in cauza se…

- Urmare a cercetarilor intr un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de furt calificat, politisti din cadrul Politiei orasului Murfatlar au identificat 2 barbati, de 44, respectiv 43 de ani, banuiti de comiterea faptei.Astfel, la data de 5 aprilie a.c, cei in cauza ar fi patruns, intr o anexa…

- Sambata, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla – Biroului de Investigații Criminale au reținut pentru 24 de ore doi barbați, de 34 și 19 ani, din municipiul Gherla, banuiți de savarșirea infracțiunii de talharie calificata. Din cercetari a reieșit faptul ca, la data de 18 martie, in jurul…

- Azi, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla – Biroului de Investigații Criminale au reținut pentru 24 de ore doi barbați, de 34 și 19 ani, din municipiul Gherla, banuiți de savarșirea infracțiunii de talharie calificata. Din cercetari a reieșit faptul ca, ieri, 18 martie, in jurul orei…

- La 15 martie, Procuratura Anticorupție a expediat în instanța de judecata cauza penala de învinuire a trei angajați ai Inspectoratului General al Poliției de Frontiera, învinuiți în 6 episoade, pentru savârșirea infracțiunii de corupere pasiva, manifestata prin pretinderea,…