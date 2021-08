Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție pentru incendiu la spitalul Marie Curie din Capitala, in urma unui apel la 112. Mai multe autospeciale au fost trimise la fața locului, insa pompierii au stabilit ca este vorba despre o alarma falsa. Fumul ar fi fost rezultat in urma unei acțiuni de…

- Un incendiu puternic a izbucnit ieri dupa-amiaza intr-un bloc de locuit de pe strada Cuza-Voda din sectorul Botanica al Capitalei. Potrivit informațiilor, angajații IGSU au fost sesizați in jurul orei 17:20.

- Accident rutier, azi dimineața, pe raza localitații Cumparatura din județul Suceava. Doua auto implicate, cu 4 persoane, neincarcerate. Au intervenit pompierii militari cu modulul SMURD (autospeciala pentru descarcerare și ambulanța SMURD TIM). In sprijin, au fost solicitate și echipaje ale Servicului…

- La fața locului s-a intervenit de la Subunitatea din Faget, cu opt pompieri, o autospeciala de prima intervenție și una de stingere cu modul de descarcerare, precum și cu un elicopter SMURD, potrivit tion.ro .Pompierii ajunși la fața locului au extras victima incarcerata, iar medicii au inceput manevrele…

- Incendiu in Capitala. Doua masini au fost mistuite de flacari la intersectia strazilor Mitropolit Dosoftei si Petru Movila. La fata locului au intervenit trei echipaje de pompieri.Imaginile au fost postate pe o retea de socializare de catre un martor ocular.

- Un incendiu de proporții are loc chiar in aceste momente la un centru de deșeuri din cartierul Militari din București. Zece mașini de pompieri au fost trimise sa stinga flacarile, insa acestea persisita chiar și in aceste momente, existand chiar și riscul de explozie, in jurul centrului fiind mai multe…

- Un incendiu urias a izbucnit, astazi, la un centru de colectare a deseurilor din Bucuresti. Zece masini de pompieri au fost trimis la fata locului, mai ales ca flacarile s-au extins si la o alta cladire,...

- Un incendiu s-a produs vineri dimineata, in centrul Capitalei, cantitatile mari de fum alertand locuitorii din zona, dar si angajatii de la firmele si institutiile din zona. Un apartament aflat la etajul 2 al unui imobil de pe strada Anghel Saligny, chiar langa Primaria Municipiului Bucuresti,…