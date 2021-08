Grupul farmaceutic anglo-suedez AstraZeneca a anuntat vineri rezultate incurajatoare pentru un tratament impotriva COVID-19, care reduce semnificativ riscul de a dezvolta o forma simptomatica a bolii in randul pacientilor cu grad de risc, relateaza AFP. Cu toate acestea, acest tratament cu anticorpi, cu numele de cod AZD7442, nu si-a demonstrat eficacitatea la persoanele deja expuse la virus. Insa, administrat inainte de a intra in contact cu virusul, rezultatele sunt incurajatoare, a afirmat AstraZeneca intr-un comunicat. In acest caz, tratamentul reduce cu 77% riscul de a dezvolta o forma simptomatica,…