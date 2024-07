Stiri pe aceeasi tema

- Traseul turistic Via Transilvanica a intrat in top 100 cele mai frumoase locuri de vizitat din lume realizat de revista Time. Via Transilvania sau „drumul care uneste” este un traseu turistic de circa 1.400 de kilometri care traverseaza Romania pe diagona

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, in cadrul receptiei de la Ambasada Statelor Unite ale Americii, cu ocazia celei de-a 248-a aniversari a Zilei Independentei, ca spera ca Statele Unite sa ajunga, in anii urmatori, cel putin pe unul dintre primele trei locuri in topul investitorilor straini,…

- De la Lisabona pana in capitala Lituaniei, in urma unei analize facuta de specialiștii englezi, a reieșit o lista cu cele mai accesibile orașe europene pentru turism de weekend, printre care se afla și unul din Romania.

- Cand vine vorba despre vizitarea celor mai frumoase din lume, majoritatea turiștilor ajung in Europa, deoarece, spun ei, pe batranul continent, se afla cele mai frumoase și impunatoare construcții arhitecturale. The post CASTELE din EUROPA Peleș, inclus in topul celor mai frumoase castele din Europa…

- Germania, Franta si SUA ocupa primele trei locuri in topul ṭarilor care controleaza subgrupuri de intreprinderi din Romania, releva datele INS conform carora, in Romania, in anul 2022, au fost identificate 96.705 grupuri de intreprinderi, din care 6.036 de grupuri de intreprinderi rezidente si 90.669…