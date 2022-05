Echipa de conducere de la Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ARD) s-a marit astazi prin numirea unui nou vicepreședinte, care are un cazier politic de invidiat. Brașoveanul Dragoș Tohanean a fost numit astazi in funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritații pentru Digitalizarea Romaniei. Numirea acestuia este oarecum surprinzatoare intrucat acesta este un politician tanar din Brașov, cadru didactic asociat al Universitații Transilvania și proprietar al unei firme IT, care a batut toate recordurile in materie de traseism in 2020: in cu șase luni a schimbat patru…