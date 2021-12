Un tramvai nou din Iași a fost vandalizat de un două adolescente Pe unele parți din vagon au fost facute și cateva insemnari cu un marker permanent. Operatorul de transport din Iași precizeaza ca cele doua adolescente pot fi ușor de recunoscut de catre polițiști, intrucat și-au indreptat atenția catre camera de supraveghere din vehicul „Incidentul s-a petrecut recent, intr-un vagon in care a urcat un grup de adolescenți, care a ocupat ultimele scaune ale vehiculului, in dreptul camerei de supraveghere. O tanara a rupt capacul portului USB montat in partea din spate a tramvaiului, apoi, impreuna cu cealalta persoana aflata langa ea, a incercat sa scoata dispozitivul… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

