Un tramvai în probe care circulă pe linia 32 s-a rupt pe șine, în mers. Sensul spre Piața Unirii este blocat Linia de tramvai 32 pe sensul spre Piața Unirii este blocata. Un tramvai care avea afișat pe partea luminoasa “Probe” și nu avea calatori s-a rupt și a deraiat. Acesta este cel de-al doilea incident pe linia 32 care are loc in mai puțin de o luna. Potrivit STB, a deraiat un vagon de serviciu […] The post Un tramvai in probe care circula pe linia 32 s-a rupt pe șine, in mers. Sensul spre Piața Unirii este blocat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incident grav in sectorul 5 din București. Un tramvai s-a rupt și a deraiat pe linia 32, pe sensul spre Piața Unirii. Este al doilea incident petrecut pe aceasta linie de tramvai in mai puțin de o luna.

