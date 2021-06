Stiri pe aceeasi tema

- Un tramvai care circula pe linia 32 si face legatura intre Piata Unirii si Piata Rahova a deraiat, miercuri, in jurul orei 11.40, in Bucuresti. Pentru preluarea calatorilor s-a format o linie naveta de autobuze, ce functioneaza intre Depoul Alexandria si Piata George Cosbuc, a anuntat Societatea de…

- „Poșta Romana a avut o perioada de un an și șase luni plina de provocari. (...) Dupa un an și șase luni la conducerea Poștei Romane, pentru mine important e sa ma concentrez pe zona privata, de business, pe zona juridica, acolo mi-am desfașurat activitatea in anii de dinainte”, a declarat Horia Grigorescu,…

- Circulatia tramvaiului 41 este blocata miercuri, incepand cu ora 15:21, pe Bd. Marasti, la Manastirea Casin, pe sensul spre Ghencea, a anuntat, pe Twitter, Societatea de Transport Bucuresti, potrivit Agerpres. Motivului blocajului este un eveniment de circulatie terti, produs pe linia de tramvai.…

- Primul weekend in care magazinele s-au inchis la ora 18:00, in București, in baza restricțiilor impuse de autoritați acolo unde incidența cazurilor de coronavirus este ridicata, va fi analizat de autoritați. ”Am avut anumite semnale ca in unele locuri s-au produs aglomerari”, a declarat prefectul Capitalei,…