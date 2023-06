Stiri pe aceeasi tema

- Acțiuni ale polițiștilor in Timișoara și Lugoj. Oamenii legii au descins in domiciliile unui barbat banuit de trafic intern și internațional de droguri de risc și mare risc. Au gasit sute de grame de substanțe interzise. Barbatul a fost dus la sediul poliției pentru audieri.

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii DIICOT Timișoara, au efectuat astazi doua percheziții domiciliare, in Timișoara și Lugoj, la o persoana banuita de trafic intern și internațional de droguri de risc și mare risc. De asemenea, a fost pus in…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Ploiesti, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism - Serviciul Teritorial Ploiesti, au efectuat joi, 25 mai 2023, 25 de percheziții domiciliare in județele Prahova si Giurgiu…

- Șase percheziții au loc in București, la persoane banuite ca au vandut droguti in Argeș și in Capitala. Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești – Serviciul Antidrog impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism –…

- REȘIȚA, CARANSEBEȘ – Acestea colaborau pe partea de distribuție, catre consumatori tineri, care ajungeau la randul lor distribuitori pentru marfa adusa de la Timișoara. Unii tineri, chiar copii, au ajuns la urgențe, alții erau puși sa faca fapte penale pentru a-și acoperi nevoia de droguri! Miercuri…

- "Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Constanța, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța, au documentat activitatea infracționala a unor persoane, cercetate sub aspectul savarșirii infracțiunilor de trafic de droguri de risc și mare risc.Astfel, la…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Bacau, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Bacau, efectueaza 8 percheziții domiciliare, in județul Bacau.

- La data de 15 martie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Serviciul Teritorial Timisoara, au efectuat o perchezitie domiciliara la un tanar, de 26 de ani, care a fost depistat in flagrant delict, in trafic, in cursul…