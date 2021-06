Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT – Structura Centrala si ofiterii DCCO si BCCO Bucuresti au efectuat sapte perchezitii domiciliare in Capitala la traficanti, fiind capturate 1,2 kg de heroina si aproape 6 kg de canabis, informeaza Agerpres . Potrivit unor surse judiciare, in urma descinderilor au fost retinute trei…

- Un elev de clasa a VI-a de la Școala George Bacovia din Bucuresti, s-a aruncat pe geam, dupa ce ar fi fost batut și umilit de mai mulți colegi. Intr-o pauza, baiatul a sarit pe geamul clasei de la primul etaj al scolii, situat la aproximativ cinci metri inalțime, in timp ce unii dintre colegi […] The…

- Doua organizații cunoscute care apara drepturile jurnaliștilor – Reporteri fara frontiere și ActiveWatch – cer conducerii DIICOT, Parchetului General și Inspecției Judiciare sa verifice daca procurorii DIICOT au respectat procedurile in dosarul in care mai mulți jurnaliști Libertatea și Newsweek au…

- Mai mulți membri ai clanurilor Duduianu și Sportivii din București au fost ridicați miercuri intr-un dosar de corupție și fals. Procurorii și polițiștii au facut aproape 50 de percheziții in Capitala și in cinci județe, in cautarea membrilor unei rețele care fura autoturisme de lux din vestul Europei.

- F. T. La sfarsitul saptamanii trecute, procurorii DIICOT – Structura Centrala, impreuna cu ofițerii de poliție judiciara din cadrul BCCO București, au organizat o acțiune de prindere in flagrant – pe raza Sectorul 6 din Capitala – a trei indivizi care transportau un colet in care se aflau aproximativ…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate București – Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala, au realizat o acțiune operativa pentru documentarea activitații unei rețele de traficanți, care ar fi importat și distribuit droguri, preponderent in…